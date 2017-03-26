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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Германия
Азербайджан - Германия: обзор матча 26 марта 2017
Азербайджан
26.03.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
1 : 4
Завершен
Германия
31'
Д. Назаров
19'
А. Шюррле
36'
Т. Мюллер
45'
М. Гомес
81'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Германия
89'
Замена
С. Руди
️️️️
Т. Кроос
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
Р. Амиргулиев
87'
84'
Желтая карточка
Б. Хеведес
84'
Замена
Л. Сане
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Р. Гурбанов
️️️️
А. Исмаилов
82'
81'
ГОЛ! 1:4!
А. Шюррле
Пас отдал
Й. Хектор
Замена
Д. Йилмаз
️️️️
Р. Шейдаев
67'
61'
Замена
М. Озил
️️️️
М. Гомес
45'
ГОЛ! 1:3!
М. Гомес
Пас отдал
Й. Киммих
36'
ГОЛ! 1:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Шюррле
ГОЛ! 1:1!
Д. Назаров
Пас отдал
А. Исмаилов
31'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Й. Хектор
12'
Желтая карточка
С. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
22
Афран Исмаилов
ПП
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Германия
12
Бернд Лено
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Азербайджан
23
Агиль Мамедов
ВР
12
Анар Назиров
ВР
18
Максим Медведев
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
17
Урфан Аббасов
ЦЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
11
Дениз Йилмаз
ЦФ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
10
Месут Озил
АП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
3-1-4-2
23
Агаев
15
Гусейнов
14
Садыгов
0
Пашаев
2
Гараев
16
Гусейнов
19
Амиргулиев
18
Мирзабеков
22
Исмаилов
11
Шейдаев
13
Назаров
3-1-3-1-2
12
Лено
5
Хуммельс
4
Хеведес
3
Хектор
6
Киммих
8
Кроос
6
Хедира
9
Шюррле
7
Дракслер
23
Гомес
13
Мюллер
22
Исмаилов
11
Гурбанов
11
Гурбанов
22
Исмаилов
19
Амиргулиев
14
Исрафилов
14
Исрафилов
19
Амиргулиев
11
Шейдаев
11
Йилмаз
11
Йилмаз
11
Шейдаев
8
Кроос
19
Руди
19
Руди
8
Кроос
23
Гомес
10
Озил
10
Озил
23
Гомес
7
Дракслер
19
Сане
19
Сане
7
Дракслер
Остались в запасе
Азербайджан
Германия
23
Агиль Мамедов
ВР
12
Анар Назиров
ВР
18
Максим Медведев
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
17
Урфан Аббасов
ЦЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
14
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
23
Агиль Мамедов
ВР
12
Анар Назиров
ВР
18
Максим Медведев
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
17
Урфан Аббасов
ЦЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
14
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Азербайджан - Германия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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