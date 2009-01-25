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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кардифф - Арсенал
Кардифф - Арсенал: обзор матча 25 января 2009
Кардифф
25.01.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кардифф - Арсенал
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
Т. Капалди
️️️️
К. Барк
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Э. Эбуэ
Замена
А. Диаби
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
Э. Эбуэ
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Питер Энкельман
ВР
21
Кевин МакНоутон
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
39
Марк Кеннеди
ЦЗ
19
Габор Дьепеш
ПЗ
4
Гевин Рэй
ЛП
16
Джо Ледли
ЦП
29
Крис Барк
ЦП
11
Пол Пэрри
ПП
23
Джей Ботройд
(К)
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Джонс
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Коло Туре
(К)
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Кардифф
22
Том Хитон
ВР
25
Дарки Блэйк
ЦЗ
15
Мигель Коммингес
ЦЗ
5
Даррен Пурс
ЦЗ
37
Стивен МакФэйл
ЦП
19
Тони Капалди
ЦП
0
Эдди Джонсон
ЦФ
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
4-4-2
1
Энкельман
21
МакНоутон
28
Джонсон
39
Кеннеди
19
Дьепеш
4
Рэй
16
Ледли
29
Барк
11
Пэрри
44
МакКормак
23
Ботройд
4-4-2
22
Фабиански
3
Санья
3
Гиббс
5
Джуру
2
Туре
27
Эбуэ
21
Рэмзи
8
Сонг
14
Насри
32
ван Перси
32
Бендтнер
29
Барк
19
Капалди
19
Капалди
29
Барк
32
Бендтнер
10
Уилшир
10
Уилшир
32
Бендтнер
21
Рэмзи
5
Диаби
5
Диаби
21
Рэмзи
27
Эбуэ
25
Адебайор
25
Адебайор
27
Эбуэ
Остались в запасе
Кардифф
Арсенал
25
Дарки Блэйк
ЦЗ
37
Стивен МакФэйл
ЦП
0
Эдди Джонсон
ЦФ
15
Мигель Коммингес
ЦЗ
22
Том Хитон
ВР
5
Даррен Пурс
ЦЗ
Главный тренер
Дэйв Джонс
1
Мануэль Альмуния
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
25
Дарки Блэйк
ЦЗ
37
Стивен МакФэйл
ЦП
0
Эдди Джонсон
ЦФ
15
Мигель Коммингес
ЦЗ
22
Том Хитон
ВР
5
Даррен Пурс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Джонс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Кардифф - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
"7ТВ" 16:30 (прямая)
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