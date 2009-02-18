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Расписание матчей
Астон Вилла - ЦСКА
Астон Вилла - ЦСКА: обзор матча 18 февраля 2009
Астон Вилла
18.02.2009, среда, 22:00
Кубок УЕФА, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
ЦСКА
69'
Д. Карью
15'
В. Лав
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Астон Вилла - ЦСКА
+2
Замена
Д. Эркин
️️️️
Ю. Жирков
Замена
П. Мамаев
️️️️
Е. Алдонин
Желтая карточка
Л. Янг
Замена
Д. Карвальо
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:1!
Д. Карью
Пас отдал
К. Гарднер
Желтая карточка
С. Петров
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Лав
Пас отдал
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Никки Шори
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЛП
19
Стилян Петров
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
25
Элвир Рахимич
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
17
Мустафа Салифу
ЛП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
АП
0
Рамон
ЦФ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
3-2-3-2
1
Гьюзан
33
Дэйвис
3
Шори
39
Найт
15
Янг
36
Янг
8
Гарднер
18
Бэрри
19
Петров
11
Карью
11
Агбонлахор
4-5-1
35
Акинфеев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
42
Щенников
17
Красич
25
Рахимич
20
Алдонин
66
Дзагоев
18
Жирков
19
Вагнер Лав
18
Жирков
88
Эркин
88
Эркин
18
Жирков
20
Алдонин
10
Мамаев
10
Мамаев
20
Алдонин
66
Дзагоев
28
Карвальо
28
Карвальо
66
Дзагоев
Остались в запасе
Астон Вилла
ЦСКА
24
Брэд Фридель
ВР
17
Мустафа Салифу
ЛП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
0
Рамон
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
17
Мустафа Салифу
ЛП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
0
Рамон
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Астон Вилла - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Петер Расмуссен
(Копенгаген)
Помощники судьи:
Хенрик Сендербю
Торбен Йенсен (оба - Дания)
Делегат:
Пьерино Ларди (Швейцария)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Спорт" 21:55 (прямая)
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