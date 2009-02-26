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Расписание матчей
ЦСКА - Астон Вилла
ЦСКА - Астон Вилла: обзор матча 26 февраля 2009
ЦСКА
26.02.2009, четверг, 20:00
Кубок УЕФА, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Астон Вилла
61'
Ю. Жирков
90+2'
В. Лав
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Астон Вилла
ГОЛ! 2:0!
В. Лав
Пас отдал
М. Красич
+2
Желтая карточка
М. Олбрайтон
Замена
️️️️
К. Дэйвис
Желтая карточка
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:0!
Ю. Жирков
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
М. Хэрвуд
️️️️
М. Салифу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
25
Элвир Рахимич
ЦП
17
Милош Красич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
36
Люк Янг
(К)
ПЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
АП
0
Рамон
ЦФ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Астон Вилла
28
Стюарт Тэйлор
ВР
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
4-5-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
24
Березуцкий
18
Жирков
66
Дзагоев
5
Шемберас
25
Рахимич
17
Красич
19
Вагнер Лав
4-4-1
1
Гьюзан
36
Янг
39
Найт
33
Дэйвис
3
Шори
11
Олбрайтон
14
Сидуэлл
8
Гарднер
17
Салифу
30
Дельфунесо
17
Салифу
9
Хэрвуд
9
Хэрвуд
17
Салифу
Остались в запасе
ЦСКА
Астон Вилла
0
Рамон
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
АП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
28
Стюарт Тэйлор
ВР
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
0
Рамон
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
АП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча ЦСКА - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Торстен Шиффнер
Марк Боргш (оба - Германия)
Делегат:
Флриан Пруня (Румыния)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:30 (прямая)
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