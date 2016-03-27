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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Испания
Румыния - Испания: обзор матча 27 марта 2016
Румыния
27.03.2016, воскресенье, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Испания
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Румыния - Испания
Замена
А. Ропотан
️️️️
М. Пинтилий
90'
+1
Замена
Л. Сынмэртян
️️️️
Н. Станчу
85'
79'
Замена
А. Мората
️️️️
Д. Сильва
Замена
Р. Русеску
️️️️
Ф. Андоне
74'
73'
Желтая карточка
Иско
70'
Желтая карточка
Ж. Альба
67'
Замена
Х. Мата
️️️️
Педро
Замена
А. Иван
️️️️
Б. Станку
66'
Замена
Г. Торже
️️️️
А. Попа
61'
60'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
С. Роберто
60'
Замена
А. Адурис
️️️️
П. Алькасер
52'
Замена
Начо
️️️️
Ж. Пике
46'
Замена
Иско
️️️️
Нолито
Желтая карточка
А. Попа
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
(К)
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
16
Стелиано Филип
ЦП
14
Флорин Андоне
ЦФ
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
17
Марио Гаспар
ПЗ
10
Серджи Роберто
ЦП
22
Нолито
ЦП
8
Коке
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
11
Габриэль Торже
ЦП
0
Адриан Ропотан
ЦП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
0
Иоан Хора
ЦП
11
Андрей Иван
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Раул Русеску
ЦФ
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Серхио Рико
ВР
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
22
Иско
АП
13
Хуан Мата
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
3-5-2
12
Тэтэрушану
22
Сэпунару
21
Григоре
21
Кирикеш
8
Пинтилий
5
Хобан
20
Попа
16
Филип
10
Станчу
19
Станку
14
Андоне
4-3-2-1
1
Касильяс
17
Гаспар
3
Пике
4
Бартра
18
Альба
10
Роберто
22
Нолито
8
Коке
11
Педро
21
Сильва
9
Алькасер
20
Попа
11
Торже
11
Торже
20
Попа
8
Пинтилий
0
Ропотан
0
Ропотан
8
Пинтилий
10
Станчу
17
Сынмэртян
17
Сынмэртян
10
Станчу
19
Станку
11
Иван
11
Иван
19
Станку
14
Андоне
9
Русеску
9
Русеску
14
Андоне
3
Пике
4
Начо
4
Начо
3
Пике
10
Роберто
10
Фабрегас
10
Фабрегас
10
Роберто
22
Нолито
22
Иско
22
Иско
22
Нолито
11
Педро
13
Мата
13
Мата
11
Педро
9
Алькасер
20
Адурис
20
Адурис
9
Алькасер
21
Сильва
7
Мората
7
Мората
21
Сильва
Остались в запасе
Румыния
Испания
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
0
Иоан Хора
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Серхио Рико
ВР
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
0
Иоан Хора
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Серхио Рико
ВР
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Румыния - Испания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
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