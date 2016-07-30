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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Колорадо
Нью-Йорк Сити - Колорадо: обзор матча 30 июля 2016
Нью-Йорк Сити
30.07.2016, суббота, 22:00
США. МЛС, Общий этап
5 : 1
Завершен
Колорадо
28'
Ф. Лэмпард
42'
Т. Тэйлор
81'
Ф. Лэмпард
84'
Ф. Лэмпард (П)
90'
Ш. Гаши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Колорадо
90'
ГОЛ! 4:1!
Ш. Гаши
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ф. Лэмпард
84'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Лэмпард
81'
72'
Замена
Д. Баджи
️️️️
А. Сьеберг
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Пирло
66'
45'
Замена
Э. Миллер
️️️️
М. Хаестон
45'
Замена
М. Паппа
️️️️
М. Уилльямс
ГОЛ! 2:0!
Т. Тэйлор
42'
37'
Вторая желтая
М. Азира
Желтая карточка
Д. Мартинес
32'
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
32'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лэмпард
28'
23'
Желтая карточка
Х. Уоттс
21'
Желтая карточка
М. Азира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
12
Джош Саундерс
ВР
23
Жефферсон Мена
ЦЗ
30
Диего Мартинес
ЦЗ
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЛП
11
Джек Харрисон
ЛВ
51
Андони Ираола
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ПП
15
Томас МакНамара
ЛФ
99
Тони Тэйлор
РФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
5
Мекейл Уилльямс
ЦЗ
4
Марк Бач
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
6
Сэм Кронин
ЛП
33
Харед Уоттс
ЦП
8
Диллон Пауэрс
АП
22
Майк Азира
ПП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
20
Мехди Баллуши
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
10
Марко Паппа
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
21
Луис Солиньяк
ЦФ
4-3-1-2
12
Саундерс
23
Мена
2
Эрнандес
13
Бриллант
30
Мартинес
21
Пирло
51
Ираола
8
Лэмпард
11
Харрисон
15
МакНамара
99
Тэйлор
4-3-1-2
1
Ховард
4
Бач
44
Сьеберг
94
Хаестон
5
Уилльямс
22
Азира
33
Уоттс
6
Кронин
8
Пауэрс
9
Дойл
11
Гаши
21
Пирло
5
Лопес
5
Лопес
21
Пирло
5
Уилльямс
10
Паппа
10
Паппа
5
Уилльямс
94
Хаестон
15
Миллер
15
Миллер
94
Хаестон
44
Сьеберг
14
Баджи
14
Баджи
44
Сьеберг
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Колорадо
20
Мехди Баллуши
ЦП
25
Эйрик Йохансен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
18
Зак МакМат
ВР
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
21
Луис Солиньяк
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
20
Мехди Баллуши
ЦП
25
Эйрик Йохансен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
21
Луис Солиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Колорадо
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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