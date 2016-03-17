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Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 17 марта 2016
Манчестер Юнайтед
17.03.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Ливерпуль
32'
А. Марсьяль (П)
45'
Ф. Коутиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
85'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Р. Фирмино
83'
Желтая карточка
Р. Фирмино
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
80'
71'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
М. Кэррик
70'
68'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Старридж
Замена
М. Дармиан
️️️️
М. Рохо
62'
51'
Желтая карточка
Н. Клайн
Желтая карточка
М. Феллайни
50'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Г. Варела
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коутиньо
42'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Д. Блинд
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Марсьяль
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
52
Ро-Шон Уильямс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
17
Блинд
6
Смоллинг
5
Рохо
2
Варела
16
Кэррик
25
Феллайни
9
Рэшфорд
64
Мата
77
Лингард
9
Марсьяль
3-1-2-2-2
22
Миньоле
17
Клайн
6
Ловрен
12
Сахо
23
Джан
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Лаллана
11
Коутиньо
15
Старридж
9
Фирмино
5
Рохо
36
Дармиан
36
Дармиан
5
Рохо
16
Кэррик
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
16
Кэррик
2
Варела
25
Валенсия
25
Валенсия
2
Варела
14
Хендерсон
7
Аллен
7
Аллен
14
Хендерсон
15
Старридж
27
Ориги
27
Ориги
15
Старридж
9
Фирмино
20
Бентеке
20
Бентеке
9
Фирмино
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
52
Ро-Шон Уильямс
ЦЗ
44
Серхио Ромеро
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
52
Ро-Шон Уильямс
ЦЗ
44
Серхио Ромеро
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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