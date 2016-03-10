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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 10 марта 2016
Ливерпуль
10.03.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
20'
Д. Старридж (П)
73'
Р. Фирмино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
84'
79'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
М. Шнейдерлен
79'
Замена
А. Эррера
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 2:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
А. Лаллана
73'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Старридж
64'
60'
Желтая карточка
М. Феллайни
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
49'
46'
Замена
М. Кэррик
️️️️
М. Рэшфорд
45'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
Желтая карточка
Д. Ловрен
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Старридж
20'
19'
Желтая карточка
М. Депай
Желтая карточка
Д. Хендерсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
(К)
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
49
Джо Райли
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
4-1-1-2-2
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
12
Сахо
17
Клайн
23
Джан
14
Хендерсон
11
Коутиньо
10
Лаллана
15
Старридж
9
Фирмино
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
2
Варела
5
Рохо
6
Смоллинг
17
Блинд
14
Шнейдерлен
25
Феллайни
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
10
Депай
15
Старридж
7
Аллен
7
Аллен
15
Старридж
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
14
Шнейдерлен
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
14
Шнейдерлен
64
Мата
21
Эррера
21
Эррера
64
Мата
9
Рэшфорд
16
Кэррик
16
Кэррик
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
44
Серхио Ромеро
ВР
49
Джо Райли
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
49
Джо Райли
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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