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Расписание матчей
Франция. Кубок
Сент-Этьен - ПСЖ
Сент-Этьен - ПСЖ: обзор матча 02 марта 2016
Сент-Этьен
02.03.2016, среда, 23:05
Франция. Кубок, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
ПСЖ
42'
В. Эйссерик (П)
12'
Э. Кавани
34'
Маркиньос
90+2'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сент-Этьен - ПСЖ
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Л. Моура
Пас отдал
Т. Мотта
87'
Замена
Л. Моура
️️️️
Э. Кавани
Замена
Н. Мопе
️️️️
А. Содерлунд
83'
79'
Замена
Максвелл
️️️️
А. Рабьо
Замена
Ф. Табану
️️️️
В. Эйссерик
77'
76'
Желтая карточка
А. Рабьо
Замена
Н. Ру
️️️️
К. Монне-Паке
73'
68'
Желтая карточка
Б. Стамбули
67'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Б. Матюиди
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Эйссерик
42'
34'
ГОЛ! 0:2!
Маркиньос
Пас отдал
Э. Кавани
Желтая карточка
К. Малку
24'
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Франк Табану
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-3-2-2
16
Руффье
28
Теофил-Катерин
19
Погба
24
Перрен
32
Ассу-Экотто
10
Селнаэс
24
Малку
9
Эйссерик
24
Коад
16
Содерлунд
22
Монне-Паке
4-3-1-2
46
Сиригу
4
Луис
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
8
Мотта
8
Матюиди
12
Рабьо
15
Пасторе
10
Кавани
11
Ибрагимович
9
Эйссерик
27
Табану
27
Табану
9
Эйссерик
22
Монне-Паке
26
Ру
26
Ру
22
Монне-Паке
16
Содерлунд
11
Мопе
11
Мопе
16
Содерлунд
12
Рабьо
17
Максвелл
17
Максвелл
12
Рабьо
8
Матюиди
21
Стамбули
21
Стамбули
8
Матюиди
10
Кавани
7
Моура
7
Моура
10
Кавани
Остались в запасе
Сент-Этьен
ПСЖ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Жереми Клеман
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Жереми Клеман
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Сент-Этьен - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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