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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 19 января 2016
Наполи
19.01.2016, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Интер
74'
С. Йоветич
90+2'
А. Льяич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Интер
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Льяич
Вторая желтая
Д. Мертенс
87'
86'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Г. Медель
Желтая карточка
Г. Игуаин
79'
Желтая карточка
Д. Мертенс
78'
74'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоветич
73'
Замена
Р. Паласио
️️️️
И. Перишич
Замена
Г. Игуаин
️️️️
М. Габбиадини
72'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
71'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Д. Лопес
67'
Травма
Д. Лопес
65'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Аллан
59'
48'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
(К)
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ОП
5
Давид Лопес
ОП
7
Хосе Кальехон
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
15
Жуан
(К)
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Джонатан Биабиани
ОП
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
23
Стринич
21
Кирикеш
3
Кулибали
4
Хюсай
25
Аллан
16
Вальдифиори
5
Лопес
7
Кальехон
10
Мертенс
11
Габбиадини
4-2-1-2-1
1
Ханданович
13
Теллес
13
Миранда
15
Жуан
5
Нагатомо
14
Биабиани
17
Медель
19
Кондогбиа
22
Льяич
14
Перишич
9
Йоветич
25
Аллан
17
Гамшик
17
Гамшик
25
Аллан
5
Лопес
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
5
Лопес
11
Габбиадини
9
Игуаин
9
Игуаин
11
Габбиадини
17
Медель
30
Мело
30
Мело
17
Медель
14
Перишич
8
Паласио
8
Паласио
14
Перишич
Остались в запасе
Наполи
Интер
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Наполи - Интер
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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