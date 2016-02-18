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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Тоттенхэм
Фиорентина - Тоттенхэм: обзор матча 18 февраля 2016
Фиорентина
18.02.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
59'
Ф. Бернардески
37'
Н. Шадли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Тоттенхэм
90'
+3
Желтая карточка
Г. Кейн
79'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Н. Шадли
68'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Х. Сон
Замена
М. Весино
️️️️
Т. Коста
67'
67'
Желтая карточка
М. Дембеле
Замена
Н. Калинич
️️️️
Я. Блащиковски
62'
Замена
М. Бадель
️️️️
Й. Иличич
61'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бернардески
Пас отдал
Я. Блащиковски
59'
48'
Желтая карточка
Б. Дэвис
45'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Т. Кэрролл
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Шадли
30'
Желтая карточка
Д. Алли
Желтая карточка
Д. Астори
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Тоттенхэм
48
Люк МакГи
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
3
Алонсо
4
Томович
2
Гонсало
13
Астори
8
Коста
6
Валеро
16
Блащиковски
10
Бернардески
9
Сарате
72
Иличич
4-1-2-3
13
Ворм
2
Триппьер
23
Алдервейрелд
6
Виммер
4
Дэвис
8
Мэйсон
89
Шадли
14
Кэрролл
24
Эриксен
8
Алли
7
Сон
72
Иличич
47
Бадель
47
Бадель
72
Иличич
8
Коста
15
Весино
15
Весино
8
Коста
16
Блащиковски
9
Калинич
9
Калинич
16
Блащиковски
89
Шадли
15
Дайер
15
Дайер
89
Шадли
14
Кэрролл
8
Дембеле
8
Дембеле
14
Кэрролл
7
Сон
9
Кейн
9
Кейн
7
Сон
Остались в запасе
Фиорентина
Тоттенхэм
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
48
Люк МакГи
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
48
Люк МакГи
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Фиорентина - Тоттенхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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