Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Фиорентина
Тоттенхэм - Фиорентина: обзор матча 25 февраля 2016
Тоттенхэм
25.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Фиорентина
25'
Р. Мэйсон
63'
Э. Ламела
81'
Гонсало (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Фиорентина
Желтая карточка
Б. Дэвис
90'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Р. Мэйсон
87'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Д. Алли
84'
83'
Замена
М. Фернандес
️️️️
М. Бадель
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Гонсало
81'
Желтая карточка
Д. Алли
78'
Замена
Д. Онома
️️️️
Э. Ламела
76'
74'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Б. Валеро
ГОЛ! 2:0!
Э. Ламела
63'
61'
Замена
М. Сарате
️️️️
Й. Иличич
61'
Желтая карточка
М. Алонсо
45'
Желтая карточка
Н. Томович
Желтая карточка
К. Триппьер
38'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мэйсон
Пас отдал
Д. Алли
25'
Желтая карточка
К. Виммер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Фиорентина
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-3-1-3
1
Льорис
23
Алдервейрелд
6
Виммер
15
Дайер
4
Дэвис
8
Мэйсон
2
Триппьер
89
Шадли
24
Эриксен
8
Алли
9
Ламела
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
4
Томович
13
Астори
3
Алонсо
6
Валеро
15
Весино
47
Бадель
10
Бернардески
72
Иличич
9
Калинич
8
Мэйсон
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Мэйсон
8
Алли
6
Бенталеб
6
Бенталеб
8
Алли
9
Ламела
17
Онома
17
Онома
9
Ламела
47
Бадель
14
Фернандес
14
Фернандес
47
Бадель
6
Валеро
16
Блащиковски
16
Блащиковски
6
Валеро
72
Иличич
9
Сарате
9
Сарате
72
Иличич
Остались в запасе
Тоттенхэм
Фиорентина
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Тоттенхэм - Фиорентина
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Фиорентина
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+