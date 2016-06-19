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Расписание матчей
Евро-2024
Швейцария - Франция
Швейцария - Франция: обзор матча 19 июня 2016
Швейцария
19.06.2016, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Франция
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Франция
Замена
М. Ланг
️️️️
А. Мехмеди
86'
82'
Желтая карточка
Л. Косиельни
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Д. Шакири
79'
77'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Гризманн
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Б. Эмболо
74'
63'
Замена
Д. Пайет
️️️️
К. Коман
25'
Желтая карточка
А. Рами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
(К)
ПЗ
18
Адмир Мехмеди
ЛП
11
Валон Бехрами
ОП
10
Гранит Джака
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
19
Бакари Санья
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Патрис Эвра
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йоан Кабай
ОП
6
Поль Погба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
17
Шани Тарашай
ЦФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Франция
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
12
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
11
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Зоммер
13
Родригес
22
Шер
20
Джуру
2
Лихтштайнер
11
Бехрами
10
Джака
18
Мехмеди
15
Джемаили
23
Шакири
7
Эмболо
4-1-2-1-2
1
Льорис
3
Эвра
17
Рами
21
Косиельни
19
Санья
6
Кабай
6
Погба
17
Сиссоко
7
Коман
7
Гризманн
10
Жиньяк
18
Мехмеди
6
Ланг
6
Ланг
18
Мехмеди
23
Шакири
16
Фернандес
16
Фернандес
23
Шакири
7
Эмболо
9
Сеферович
9
Сеферович
7
Эмболо
7
Коман
8
Пайет
8
Пайет
7
Коман
7
Гризманн
14
Матюиди
14
Матюиди
7
Гризманн
Остались в запасе
Швейцария
Франция
6
Денис Закария
ОП
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Шани Тарашай
ЦФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
12
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
6
Денис Закария
ОП
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Шани Тарашай
ЦФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
16
Бенуа Костиль
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
12
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Швейцария - Франция
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
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