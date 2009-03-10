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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Челси
Ювентус - Челси: обзор матча 10 марта 2009
Ювентус
10.03.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Челси
19'
В. Яквинта
73'
А. Дель Пьеро (П)
45+2'
М. Эссьен
83'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Челси
Желтая карточка
А. Дель Пьеро
+2
+1
Желтая карточка
Н. Анелька
Замена
Р. Карвалью
️️️️
Алекс
Желтая карточка
Э. Коул
ГОЛ! 2:2!
Д. Дрогба
Пас отдал
Ж. Беллетти
Замена
Амаури
️️️️
Д. Трезеге
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Дель Пьеро
Вторая желтая
Д. Кьеллини
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
М. Эссьен
Желтая карточка
П. Чех
Замена
С. Джовинко
️️️️
В. Яквинта
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Х. Салихамиджич
+3
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Эссьен
Пас отдал
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 1:0!
В. Яквинта
Пас отдал
Д. Трезеге
19'
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
П. Недвед
13'
Травма
П. Недвед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
5
Тиагу
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ОП
13
Михаэль Баллак
АП
2
Майкл Эссьен
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
11
Амаури
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
0
Деку
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
3
Молинаро
0
Мельберг
14
Кьеллини
26
Грыгера
11
Недвед
5
Тиагу
10
Маркизио
19
Яквинта
7
Трезеге
10
Дель Пьеро
4-1-2-1-2
1
Чех
3
Босингва
33
Алекс
26
Терри
3
Коул
12
Оби Микел
2
Эссьен
8
Лэмпард
13
Баллак
39
Анелька
11
Дрогба
11
Недвед
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
11
Недвед
7
Трезеге
11
Амаури
11
Амаури
7
Трезеге
19
Яквинта
21
Джовинко
21
Джовинко
19
Яквинта
33
Алекс
6
Карвалью
6
Карвалью
33
Алекс
2
Эссьен
0
Беллетти
0
Беллетти
2
Эссьен
Остались в запасе
Ювентус
Челси
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Деку
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Деку
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Ювентус - Челси
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Помощники судьи:
Хесус Кальво Гуадамуро
Делегат:
Свейн Йоханнесен (Норвегия)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Футбол" 00:45 (в записи)
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