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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Ювентус
Челси - Ювентус: обзор матча 25 февраля 2009
Челси
25.02.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Ювентус
13'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ювентус
Желтая карточка
К. Маркизио
Замена
Д. Трезеге
️️️️
М. Сиссоко
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
М. Мансьенн
️️️️
М. Баллак
Замена
Ф. Малуда
️️️️
С. Калу
Замена
К. Маркизио
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
К. Молинаро
Замена
М. Маркьонни
️️️️
М. Каморанези
Травма
М. Каморанези
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
С. Калу
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
39
Николя Анелька
АП
8
Фрэнк Лэмпард
ПП
11
Дидье Дрогба
ЛФ
8
Саломон Калу
РФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
0
Улоф Мельберг
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
5
Тиагу
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
11
Амаури
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Ювентус
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
33
Алекс
26
Терри
3
Босингва
13
Баллак
12
Оби Микел
8
Лэмпард
39
Анелька
11
Дрогба
8
Калу
4-4-2
1
Буффон
0
Мельберг
14
Кьеллини
6
Легротталье
3
Молинаро
45
Каморанези
22
Сиссоко
5
Тиагу
11
Недвед
10
Дель Пьеро
11
Амаури
13
Баллак
28
Мансьенн
28
Мансьенн
13
Баллак
8
Калу
13
Малуда
13
Малуда
8
Калу
5
Тиагу
10
Маркизио
10
Маркизио
5
Тиагу
45
Каморанези
32
Маркьонни
32
Маркьонни
45
Каморанези
22
Сиссоко
7
Трезеге
7
Трезеге
22
Сиссоко
Остались в запасе
Челси
Ювентус
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
26
Зденек Грыгера
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
26
Зденек Грыгера
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Челси - Ювентус
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Жозе Кардинал
Бертину Кунья Миранда (оба - Португалия)
Делегат:
Харри Беен (Голландия)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Футбол" 00:45 (в записи)
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