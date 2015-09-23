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FONBET Кубок России 2026/2027
Тамбов - Крылья Советов
Тамбов - Крылья Советов: обзор матча 23 сентября 2015
Тамбов
23.09.2015, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Крылья Советов
5'
О. Чернышов
45+3'
А. Часовских
16'
А. Чочиев
57'
М. Родич
85'
И. Цаллагов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тамбов - Крылья Советов
90'
Замена
С. Драгун
️️️️
С. Корниленко
85'
ГОЛ! 2:3!
И. Цаллагов
Пас отдал
А. Чочиев
82'
Желтая карточка
Ж. Симайс
75'
Замена
С. Корниленко
️️️️
М. Родич
Замена
В. Свистунов
️️️️
О. Чернышов
69'
Желтая карточка
А. Михалев
58'
58'
Замена
Й. Молло
️️️️
П. Яковлев
Замена
С. Коротков
️️️️
Р. Григорян
58'
57'
ГОЛ! 2:2!
М. Родич
47'
Желтая карточка
М. Родич
ГОЛ! 2:1!
А. Часовских
45'
+3
Желтая карточка
О. Чернышов
17'
16'
ГОЛ! 1:1!
А. Чочиев
Пас отдал
И. Цаллагов
Замена
А. Часовских
️️️️
Н. Андреев
8'
ГОЛ! 1:0!
О. Чернышов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
7
Олег Чернышов
ПВ
Крылья Советов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Алан Чочиев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
15
Андрей Часовских
ЦФ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
68
Виктор Свистунов
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
3-5-2
1
Гавиловский
19
Михалев
81
Зимулька
22
Рыбин
25
Поярков
18
Спицын
28
Григорян
31
Васильев
21
Андреев
37
Зяблов
7
Чернышов
3-4-3
22
Лобанцев
90
Бурлак
12
Симайс
30
Надсон
33
Ятченко
20
Померко
15
Цаллагов
23
Родич
91
Яковлев
23
Горбатенко
11
Чочиев
28
Григорян
20
Коротков
20
Коротков
28
Григорян
21
Андреев
15
Часовских
15
Часовских
21
Андреев
7
Чернышов
68
Свистунов
68
Свистунов
7
Чернышов
91
Яковлев
89
Молло
89
Молло
91
Яковлев
Корниленко
21
Драгун
21
Драгун
Корниленко
23
Родич
12
Корниленко
12
Корниленко
23
Родич
Остались в запасе
Тамбов
Крылья Советов
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
8
Георгий Габулов
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
8
Георгий Габулов
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Тамбов - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Спартак
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