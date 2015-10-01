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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Наполи
Легия - Наполи: обзор матча 01 октября 2015
Легия
01.10.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 2 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
53'
Д. Мертенс
84'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Наполи
Замена
Р. Маковски
️️️️
М. Пождан
89'
85'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Аллан
84'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
О. Эль-Каддури
77'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Х. Кальехон
72'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Н. Николич
️️️️
И. Тричковски
62'
Замена
О. Дуда
️️️️
М. Кухарчик
62'
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
Желтая карточка
Я. Ржежничак
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
12
Гильерме
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
9
Александар Прийович
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Наполи
22
Габриэл
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
25
Аллан
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
6
Рафал Маковски
ЦП
23
Стоян Враньеш
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Марек Сагановски
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
3-2-1-1-3
12
Куцяк
3
Йодловиц
5
Левчук
52
Ржежничак
18
Берешиньски
17
Бржишки
2
Пождан
12
Гильерме
10
Тричковски
9
Прийович
18
Кухарчик
3-1-3-3
22
Габриэл
21
Кирикеш
3
Кулибали
13
Гулам
5
Лопес
11
Маджо
16
Вальдифиори
25
Аллан
11
Габбиадини
10
Мертенс
7
Кальехон
18
Кухарчик
8
Дуда
8
Дуда
18
Кухарчик
2
Пождан
6
Маковски
6
Маковски
2
Пождан
10
Тричковски
11
Николич
11
Николич
10
Тричковски
25
Аллан
15
Чалоба
15
Чалоба
25
Аллан
10
Мертенс
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
10
Мертенс
7
Кальехон
9
Игуаин
9
Игуаин
7
Кальехон
Остались в запасе
Легия
Наполи
9
Марек Сагановски
ЦФ
34
Аркадиуш Маляж
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
23
Стоян Враньеш
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
9
Марек Сагановски
ЦФ
34
Аркадиуш Маляж
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
23
Стоян Враньеш
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Легия - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
Войска Польского
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Баскетбол
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