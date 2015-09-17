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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лех - Белененсеш
Лех - Белененсеш: обзор матча 17 сентября 2015
Лех
17.09.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа I, 1 тур
0 : 0
Завершен
Белененсеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лех - Белененсеш
89'
Замена
Далсью
️️️️
К. Мартинш
Желтая карточка
Т. Кадар
87'
81'
Замена
Р. Диас
️️️️
А. Соуза
Желтая карточка
К. Сисэй
72'
Замена
Ш. Павловски
️️️️
Г. Ловренчич
68'
67'
Желтая карточка
Ж. Аморим
63'
Замена
Кука
️️️️
Ф. Старжеон
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
Д. Ковнацки
60'
Замена
К. Линетти
️️️️
Л. Тралка
46'
Желтая карточка
Д. Дудка
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
21
Кебба Сисэй
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
6
Лукаш Тралка
ЦП
28
Дариуш Формелла
ЦФ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Белененсеш
24
Уго Вентура
ВР
2
Жоау Аморим
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
7
Мигель Роза
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
6
Рубен Пинту
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
9
Луиш Леал
ЦФ
70
Фабиу Старжеон
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Лех
33
Мацей Гостомски
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
55
Абдул Теттех
ЦП
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Шимон Павловски
ЦФ
Белененсеш
1
Рикарду Рибейру
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
18
Рикардо Диас
ЦП
8
Далсью
ЦП
10
Кука
ЦФ
9
Тиаго Каэйро
ЦФ
3-2-1-4
1
Бурич
35
Камински
2
Араюри
4
Кадар
15
Дудка
21
Сисэй
6
Тралка
28
Формелла
9
Ковнацки
7
Томалья
26
Ловренчич
4-4-2
24
Вентура
4
Тонел
28
Брандау
18
Жералдеш
2
Жоау Аморим
22
Мартинш
6
Пинту
8
Соуза
7
Роза
70
Старжеон
9
Леал
26
Ловренчич
8
Павловски
8
Павловски
26
Ловренчич
9
Ковнацки
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
9
Ковнацки
6
Тралка
17
Линетти
17
Линетти
6
Тралка
8
Соуза
18
Диас
18
Диас
8
Соуза
22
Мартинш
8
Далсью
8
Далсью
22
Мартинш
70
Старжеон
10
Кука
10
Кука
70
Старжеон
Остались в запасе
Лех
Белененсеш
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
33
Мацей Гостомски
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
55
Абдул Теттех
ЦП
Главный тренер
Мацей Скоржа
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
1
Рикарду Рибейру
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
9
Тиаго Каэйро
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
33
Мацей Гостомски
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
55
Абдул Теттех
ЦП
Остались в запасе
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
1
Рикарду Рибейру
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
9
Тиаго Каэйро
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Лех - Белененсеш
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
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05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Городской стадион
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