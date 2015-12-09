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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Бавария
Динамо Загреб - Бавария: обзор матча 09 декабря 2015
Динамо Загреб
09.12.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
61'
Р. Левандовски
64'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Бавария
88'
Пенальти не реализован!
Т. Мюллер
Желтая карточка
Эдуарду
87'
Замена
Д. Павичич
️️️️
М. Рог
81'
Замена
П. Машаду
️️️️
Ж. Фернандес
74'
Желтая карточка
Й. Пиварич
74'
64'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Роде
62'
Замена
А. Видаль
️️️️
Ю. Грин
Замена
М. Пьяца
️️️️
А. Чорич
61'
61'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
45'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
М. Бенатиа
45'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
Гонсалу
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
82
Эдуарду
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
4
Жереми Таравель
ЦЗ
13
Гонсалу
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
19
Анте Чорич
АП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Динамо Загреб
12
Антонио Йежина
ВР
3
Марио Муса
ЦЗ
77
Александру Мэцел
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
40
Фабиан Бенко
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-4-1-2
82
Эдуарду
12
Пинту
30
Сигали
4
Таравель
13
Гонсалу
8
Антолич
26
Рог
19
Пиварич
19
Чорич
10
Фернандес
2
Судани
3-2-4-1
26
Ульрайх
21
Лам
13
Рафинья
4
Бенатиа
88
Мартинес
6
Киммих
37
Грин
3
Алонсо
17
Роде
7
Рибери
9
Левандовски
10
Фернандес
55
Машаду
55
Машаду
10
Фернандес
26
Рог
24
Павичич
24
Павичич
26
Рог
19
Чорич
7
Пьяца
7
Пьяца
19
Чорич
4
Бенатиа
17
Боатенг
17
Боатенг
4
Бенатиа
37
Грин
23
Видаль
23
Видаль
37
Грин
7
Рибери
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Рибери
Остались в запасе
Динамо Загреб
Бавария
3
Марио Муса
ЦЗ
12
Антонио Йежина
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
22
Том Штарке
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
40
Фабиан Бенко
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
3
Марио Муса
ЦЗ
12
Антонио Йежина
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
40
Фабиан Бенко
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Зоран Мамич
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Динамо Загреб - Бавария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Теннис
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