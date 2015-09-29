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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Динамо Загреб
Бавария - Динамо Загреб: обзор матча 29 сентября 2015
Бавария
29.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
5 : 0
Завершен
Динамо Загреб
13'
Д. Коста
21'
Р. Левандовски
25'
М. Гетце
28'
Р. Левандовски
55'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Динамо Загреб
81'
Желтая карточка
А. Адеми
69'
Замена
А. Энрикес
️️️️
М. Пьяца
66'
Желтая карточка
Й. Пиварич
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Боатенг
64'
61'
Замена
М. Рог
️️️️
П. Машаду
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Коста
58'
ГОЛ! 5:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Алькантара
55'
46'
Замена
Гонсалу
️️️️
Ф. Бенкович
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Х. Бернат
46'
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Коста
28'
ГОЛ! 3:0!
М. Гетце
Пас отдал
К. Коман
25'
Желтая карточка
Д. Боатенг
21'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Алькантара
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Т. Алькантара
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Динамо Загреб
82
Эдуарду
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
77
Александру Мэцел
ЦЗ
4
Жереми Таравель
ЦЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
40
Фабиан Бенко
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Динамо Загреб
12
Антонио Йежина
ВР
3
Марио Муса
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
19
Анте Чорич
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
24
Бернат
17
Боатенг
5
Алаба
21
Лам
6
Киммих
6
Алькантара
11
Коста
27
Гетце
21
Коман
9
Левандовски
3-4-3
82
Эдуарду
32
Бенкович
77
Мэцел
4
Таравель
55
Машаду
8
Антолич
45
Адеми
19
Пиварич
10
Фернандес
7
Пьяца
2
Судани
17
Боатенг
13
Рафинья
13
Рафинья
17
Боатенг
24
Бернат
88
Мартинес
88
Мартинес
24
Бернат
11
Коста
13
Мюллер
13
Мюллер
11
Коста
55
Машаду
26
Рог
26
Рог
55
Машаду
32
Бенкович
13
Гонсалу
13
Гонсалу
32
Бенкович
7
Пьяца
9
Энрикес
9
Энрикес
7
Пьяца
Остались в запасе
Бавария
Динамо Загреб
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
40
Фабиан Бенко
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
3
Марио Муса
ЦЗ
12
Антонио Йежина
ВР
19
Анте Чорич
АП
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
40
Фабиан Бенко
ЦП
Остались в запасе
3
Марио Муса
ЦЗ
12
Антонио Йежина
ВР
19
Анте Чорич
АП
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча Бавария - Динамо Загреб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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