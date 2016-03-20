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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Белененсеш
Тондела - Белененсеш: обзор матча 20 марта 2016
Тондела
20.03.2016, воскресенье, 19:00
Португалия. Примейра, 27 тур
2 : 2
Завершен
Белененсеш
11'
Т. Силва
61'
К. Мартинш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Белененсеш
77'
Замена
Ф. Нунеш
️️️️
А. Соуза
73'
Желтая карточка
А. Соуза
72'
Желтая карточка
А. Соуза
61'
ГОЛ! 0:2!
К. Мартинш
23'
Желтая карточка
Т. Каэйро
15'
Замена
Р. Пинту
️️️️
Г. Брандау
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Тондела - Белененсеш
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
Новости команд
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Тондела
Белененсеш
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