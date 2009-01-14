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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 14 января 2009
Барселона
14.01.2009, среда, 23:55
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Атлетико
29'
Б. Кркич
76'
Э. Гудьонсен
24'
Ф. Синама-Понголь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Атлетико
Замена
️️️️
Д. Алвес
Желтая карточка
Л. Переа
ГОЛ! 2:1!
Э. Гудьонсен
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
С. Агуэро
Замена
️️️️
А. Глеб
Замена
К. Пуйоль
️️️️
Р. Маркес
Желтая карточка
Я. Туре
Замена
️️️️
И. Камачо
Желтая карточка
И. Камачо
ГОЛ! 1:1!
Б. Кркич
Пас отдал
М. Сильвинью
Желтая карточка
Р. Гарсия
ГОЛ! 0:1!
Ф. Синама-Понголь
Пас отдал
Симау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
5
Серхио Бускетс
ПП
8
Андрес Иньеста
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Александр Глеб
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
3
Антонио Лопес
ПЗ
20
Симау
ЛП
11
Эвер Банега
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Рауль Гарсия
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Барселона
0
Альберт Хоркера
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
4-3-3
13
Пинто
0
Сильвинью
4
Касерес
4
Маркес
10
Алвес
22
Гудьонсен
42
Туре
5
Бускетс
8
Иньеста
9
Кркич
11
Глеб
4-4-2
0
Купе
3
Лопес
21
Переа
19
Ибаньес
25
Перниа
14
Гарсия
11
Банега
4
Камачо
20
Симау
10
Агуэро
54
Синама-Понголь
4
Маркес
5
Пуйоль
5
Пуйоль
4
Маркес
10
Агуэро
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
10
Агуэро
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
0
Альберт Хоркера
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Леонардо Франко
ВР
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
0
Альберт Хоркера
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Барселона - Атлетико
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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