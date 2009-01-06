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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 06 января 2009
Атлетико
06.01.2009, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Барселона
70'
Т. Уйфалуши
12'
Л. Месси
59'
Л. Месси (П)
80'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Барселона
Желтая карточка
Э. Банега
+1
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
Замена
️️️️
Л. Месси
ГОЛ! 1:3!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
Манише
Желтая карточка
С. Бускетс
ГОЛ! 1:2!
Т. Уйфалуши
Пас отдал
Симау
Желтая карточка
М. Касерес
Замена
Т. Уйфалуши
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Замена
Э. Банега
️️️️
П. Ассунсао
Красная карточка
Д. Хейтинга
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Месси
Желтая карточка
П. Ассунсао
Желтая карточка
М. Перниа
Желтая карточка
Манише
Желтая карточка
Симау
Желтая карточка
Ф. Синама-Понголь
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
8
Манише
ЦП
11
Макси Родригес
(К)
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
42
Яя Туре
ЛП
20
Сейду Кейта
ЦП
5
Серхио Бускетс
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
(К)
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Барселона
0
Альберт Хоркера
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
4-4-2
0
Купе
25
Перниа
5
Хейтинга
21
Переа
2
Сейтаридис
20
Симау
12
Ассунсао
8
Манише
11
Родригес
10
Форлан
54
Синама-Понголь
4-3-1-2
13
Пинто
10
Алвес
3
Пике
4
Касерес
0
Сильвинью
5
Бускетс
20
Кейта
42
Туре
10
Месси
9
Кркич
8
Иньеста
54
Синама-Понголь
30
Уйфалуши
30
Уйфалуши
54
Синама-Понголь
12
Ассунсао
11
Банега
11
Банега
12
Ассунсао
8
Манише
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
8
Манише
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
1
Леонардо Франко
ВР
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
0
Альберт Хоркера
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
0
Альберт Хоркера
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Атлетико - Барселона
7
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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