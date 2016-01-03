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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Севилья
Гранада - Севилья: обзор матча 03 января 2016
Гранада
03.01.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
17'
И. Саксесс
37'
А. Пеньяранда
45+1'
Витоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Севилья
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
И. Саксесс
89'
Желтая карточка
И. Саксесс
89'
87'
Вторая желтая
А. Рами
Замена
Ф. Рико
️️️️
Р. Рочина
77'
74'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Ф. Фильо Мариано
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
Р. Крхин
72'
59'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
56'
Желтая карточка
А. Рами
46'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Ф. Льоренте
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Витоло
45'
Замена
Э. Банега
️️️️
В. Иборра
Желтая карточка
Э. Мендес
43'
ГОЛ! 2:0!
А. Пеньяранда
37'
ГОЛ! 1:0!
И. Саксесс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
21
Дория
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рене Крхин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Гранада
25
Иван Келава
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-3-2-1
1
Андрес
21
Дория
5
Майнц
18
Ломбан
20
Фулкье
21
Крхин
21
Перес
7
Мендес
7
Пеньяранда
16
Рочина
90
Саксесс
4-1-2-1-2
15
Серхио Рико
23
Рами
25
Мариано
15
Колоджейчак
18
Эскудеро
20
Крыховяк
19
Рейес
10
Иборра
7
Витоло
9
Гамейро
12
Льоренте
21
Крхин
4
Уче
4
Уче
21
Крхин
16
Рочина
4
Рико
4
Рико
16
Рочина
90
Саксесс
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
90
Саксесс
12
Льоренте
41
Кристофоро
41
Кристофоро
12
Льоренте
10
Иборра
11
Банега
11
Банега
10
Иборра
25
Мариано
22
Коноплянка
22
Коноплянка
25
Мариано
Остались в запасе
Гранада
Севилья
25
Иван Келава
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Гранада - Севилья
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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