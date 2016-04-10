Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия Д
Шальке-04 - Боруссия Д: обзор матча 10 апреля 2016
Шальке-04
10.04.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
52'
Л. Сане
66'
К. Хунтелаар (П)
49'
С. Кагава
56'
М. Гинтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия Д
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
87'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Ю. Бельханда
82'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
81'
Замена
Д. Аого
️️️️
С. Колашинац
74'
73'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
М. Ляйтнер
73'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Пулишич
72'
Желтая карточка
Э. Дурм
Желтая карточка
П. Хейбьерг
71'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Хунтелаар
66'
64'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
М. Майер
️️️️
Ж. Кайсара
60'
56'
ГОЛ! 1:2!
М. Гинтер
Желтая карточка
С. Ритер
52'
ГОЛ! 1:1!
Л. Сане
52'
49'
ГОЛ! 0:1!
С. Кагава
Пас отдал
М. Ляйтнер
45'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
М. Хуммельс
Желтая карточка
С. Колашинац
45'
31'
Желтая карточка
Н. Шахин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ферманн
23
Колашинац
80
Кайсара
32
Матип
27
Ритер
33
Нойштедтер
23
Хейбьерг
30
Гайс
20
Бельханда
10
Сане
21
Хунтелаар
3-2-2-2-1
1
Бюрки
15
Хуммельс
28
Гинтер
19
Папастатопулос
37
Дурм
5
Бендер
78
Ляйтнер
8
Шахин
11
Пулишич
10
Кагава
20
Рамос
23
Колашинац
3
Аого
3
Аого
23
Колашинац
80
Кайсара
7
Майер
7
Майер
80
Кайсара
20
Бельханда
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
20
Бельханда
15
Хуммельс
22
Мхитарян
22
Мхитарян
15
Хуммельс
11
Пулишич
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Пулишич
78
Ляйтнер
7
Обамеянг
7
Обамеянг
78
Ляйтнер
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия Д
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия Д
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
Новости команд
Все
Шальке-04
Боруссия Д
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+