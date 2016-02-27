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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 27 февраля 2016
Вольфсбург
27.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
67'
К. Коман
75'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бавария
88'
Замена
С. Роде
️️️️
К. Коман
Замена
И. Аззауи
️️️️
М. Шефер
84'
78'
Желтая карточка
Х. Бернат
Замена
Р. Кнохе
️️️️
Налдо
76'
75'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
А. Шюррле
️️️️
К. Треш
72'
67'
ГОЛ! 0:1!
К. Коман
56'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
А. Роббен
50'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
32
Леандро Путаро
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
3-3-2-1-1
1
Кастелс
4
Данте
20
Виейринья
27
Налдо
13
Родригес
14
Густаво
4
Шефер
27
Арнольд
28
Треш
7
Дракслер
10
Крузе
3-1-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
24
Бернат
6
Киммих
10
Роббен
3
Алонсо
21
Коман
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
27
Налдо
31
Кнохе
31
Кнохе
27
Налдо
28
Треш
20
Шюррле
20
Шюррле
28
Треш
4
Шефер
98
Аззауи
98
Аззауи
4
Шефер
10
Роббен
7
Рибери
7
Рибери
10
Роббен
21
Коман
17
Роде
17
Роде
21
Коман
11
Коста
6
Алькантара
6
Алькантара
11
Коста
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
22
Себастьян Штольце
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Себастьян Штольце
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
32
Леандро Путаро
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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