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Шальке-04 - Бавария
Шальке-04 - Бавария: обзор матча 21 ноября 2015
Шальке-04
21.11.2015, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
17'
М. Майер
9'
Д. Алаба
69'
Х. Мартинес
90+2'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Бавария
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Киммих
88'
Замена
Й. Киммих
️️️️
А. Роббен
Замена
Ф. Резе
️️️️
М. Майер
87'
83'
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Алаба
Желтая карточка
П. Хейбьерг
82'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Р. Нойштедтер
75'
70'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
М. Бенатиа
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Хунтелаар
70'
69'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мартинес
Пас отдал
А. Роббен
Желтая карточка
К. Хунтелаар
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Майер
Пас отдал
Л. Сане
17'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
4-1-2-2-1
1
Ферманн
3
Аого
5
Хеведес
32
Матип
27
Ритер
33
Нойштедтер
27
Горецка
23
Хейбьерг
7
Майер
10
Сане
21
Хунтелаар
3-1-3-1-2
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
4
Бенатиа
88
Мартинес
10
Роббен
23
Видаль
3
Алонсо
11
Коста
13
Мюллер
9
Левандовски
7
Майер
11
Резе
11
Резе
7
Майер
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
33
Нойштедтер
9
Ди Санто
9
Ди Санто
33
Нойштедтер
5
Алаба
13
Рафинья
13
Рафинья
5
Алаба
4
Бенатиа
17
Боатенг
17
Боатенг
4
Бенатиа
10
Роббен
6
Киммих
6
Киммих
10
Роббен
Остались в запасе
Шальке-04
Бавария
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Шальке-04 - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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