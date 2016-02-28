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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Эсбьерг
Копенгаген - Эсбьерг: обзор матча 28 февраля 2016
Копенгаген
28.02.2016, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Эсбьерг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Эсбьерг
Желтая карточка
В. Квист
6'
Начало матча
Статистика матча Копенгаген - Эсбьерг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Информация о матче
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Копенгаген
Эсбьерг
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