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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кукеси - Легия
Кукеси - Легия: обзор матча 30 июля 2015
Кукеси
30.07.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Легия
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кукеси - Легия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кукеси
Лига Европы, 2 раунд
Кукеси
0 : 4
17.09.2020
Вольфсбург
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
2 : 1
27.08.2020
Славия С
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
1 : 1
18.07.2019
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Дебрецен
3 : 0
11.07.2019
Кукеси
Лига Европы, 3 раунд
Кукеси
2 : 0
16.08.2018
Торпедо
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
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Легия
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
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12 января
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2025.12.18 21:50
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