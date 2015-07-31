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    • УЕФА 3 августа вынесет решение по матчу ЛЕ «Кукеси» – «Легия»

    УЕФА 3 августа вынесет решение по матчу ЛЕ «Кукеси» – «Легия»

    Дисциплинарная комиссия УЕФА вынесет решение по прерванному матчу 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы между албанским клубом «Кукеси» и польской «Легией» 3 августа.

    На 51-й минуте матча в Тиране при счете 1:2 один из фанатов «Кукеси» попал камнем в полузащитника «Легии» Ондрея Дуду. В результате судья увел команды с поля, а позже принял решение не продолжать встречу. После попадания камня в игрока польского клуба фанаты «Легии» попытались прорваться на трибуну хозяев и в результате столкнулись с местной полицией. Вместе с тем албанские болельщики начали забрасывать камнями гостевую трибуну.

    Источник: ТАСС

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    31.07.2015 17:43
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    Комментарии (12)
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    alp
    1438353924
    откуда камни на стадионе??
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    серИт
    1438354436
    для пшеков найдется всегда
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    Fester_Addams
    1438354520
    Технарь Албании и дисквалификацию лет на 50...
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    qasi37
    1438354726
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
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    cska plus
    1438356903
    Во дикари!
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    Bobus
    1438357129
    похоже там принято так свою команду подгонять
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    j@ws
    1438359272
    Как бы в итоге поляки крайними не оказались (см разбирательство по матчу сборных Албании и Сербии) А еще хотят Косово к отбору к ЧМ2018 допустить, там на стадионе небось сразу с рпг шмалять будут.
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    Azenkur
    1438359434
    Ну, хорошо хоть в Черногории в Игорька фаер полетел, а не камень. Совсем на Балканах черт знает что творится.
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    Forza Kir
    1438366981
    Долбанутые балканы!!!На месте уефа выгнал бы вас лет на 5 из уефа вообще....Постоянно проблемы оттуда
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    ologreds
    1694997507
    numo437337
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