УЕФА 3 августа вынесет решение по матчу ЛЕ «Кукеси» – «Легия»

Дисциплинарная комиссия УЕФА вынесет решение по прерванному матчу 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы между албанским клубом «Кукеси» и польской «Легией» 3 августа.

На 51-й минуте матча в Тиране при счете 1:2 один из фанатов «Кукеси» попал камнем в полузащитника «Легии» Ондрея Дуду. В результате судья увел команды с поля, а позже принял решение не продолжать встречу. После попадания камня в игрока польского клуба фанаты «Легии» попытались прорваться на трибуну хозяев и в результате столкнулись с местной полицией. Вместе с тем албанские болельщики начали забрасывать камнями гостевую трибуну.