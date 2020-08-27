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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кукеси - Славия С
Кукеси - Славия С: обзор матча 27 августа 2020
Кукеси
27.08.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Славия С
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кукеси - Славия С
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кукеси
Лига Европы, 2 раунд
Кукеси
0 : 4
17.09.2020
Вольфсбург
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
2 : 1
27.08.2020
Славия С
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
1 : 1
18.07.2019
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Дебрецен
3 : 0
11.07.2019
Кукеси
Лига Европы, 3 раунд
Кукеси
2 : 0
16.08.2018
Торпедо
Славия С
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
- : -
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Информация о матче
Стадион:
Зекир Имери
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Кукеси
Славия С
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Товарищеский матч. «Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией», «Динамо» забило шесть голов в ворота чемпиона Албании
2017.07.04 20:48
4
Товарищеский матч. «Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией», «Динамо» забило шесть голов в ворота чемпиона Албании
2017.07.04 20:48
4
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
УЕФА засчитал «Кукеси» техническое поражение в матче с «Легией»
2015.08.04 13:18
10
УЕФА 3 августа вынесет решение по матчу ЛЕ «Кукеси» – «Легия»
2015.07.31 17:43
11
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2017.05.02 06:10
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