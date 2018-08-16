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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кукеси - Торпедо
Кукеси - Торпедо: обзор матча 16 августа 2018
Кукеси
16.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 5
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кукеси - Торпедо
37'
Желтая карточка
Р. Квасхвадзе
Начало матча
Статистика матча Кукеси - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кукеси
Лига Европы, 2 раунд
Кукеси
0 : 4
17.09.2020
Вольфсбург
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
2 : 1
27.08.2020
Славия С
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
1 : 1
18.07.2019
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Дебрецен
3 : 0
11.07.2019
Кукеси
Лига Европы, 3 раунд
Кукеси
2 : 0
16.08.2018
Торпедо
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Самгурали
- : -
25.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Мешахте
2 : 3
07.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Иберия 1999
3 : 2
26.10.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Торпедо
0 : 1
18.10.2026
Рустави
Информация о матче
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