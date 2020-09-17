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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кукеси - Вольфсбург
Кукеси - Вольфсбург: обзор матча 17 сентября 2020
Кукеси
17.09.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 4
Завершен
Вольфсбург
21'
В. Вегхорст
33'
М. Лакруа
74'
В. Вегхорст
90'
А. Мехмеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кукеси - Вольфсбург
90'
ГОЛ! 0:4!
А. Мехмеди
Пас отдал
К. Шлагер
74'
ГОЛ! 0:3!
В. Вегхорст
Пас отдал
Р. Штеффен
74'
Замена
В. Са
️️️️
Й. Брекало
68'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Ф. Клаус
65'
Желтая карточка
А. Мехмеди
Замена
Z. Gavazaj
️️️️
B. Musolli
59'
Замена
A. Gashi
️️️️
E. Musta
46'
44'
Желтая карточка
Р. Штеффен
38'
Желтая карточка
М. Лакруа
36'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Арнольд
34'
Желтая карточка
Ф. Клаус
33'
ГОЛ! 0:2!
М. Лакруа
28'
Желтая карточка
П. Отавио
21'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кукеси
17
Бруно Телуши
ОП
8
Везел Лимай
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
55
Entonjo Elezaj
ЦФ
24
Edis Maliki
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
29
Emiljano Musta
ЦФ
23
B. Musolli
ЦФ
23
Besir Demiri
ЦФ
4
Erhun Obanor
ЦФ
5
Kenan Horić
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Кукеси
90
Годберг Купер
ЦФ
0
Z. Gavazaj
ЦФ
17
A. Gashi
ЦФ
0
E. Gavazaj
ЦФ
4
Bruno Lulaj
ЦФ
15
Blerim Kotobelli
ЦФ
12
Dashamir Xhika
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
1-1-1-5
17
Телуши
8
Лимай
23
Рроца
23
5
4
23
29
2-1-3-2-2
1
Кастелс
5
Лакруа
6
Отавио
23
Гилявоги
27
Арнольд
21
Шлагер
30
Клаус
11
Штеффен
7
Брекало
14
Мехмеди
9
Вегхорст
23
0
0
23
29
17
17
29
30
Клаус
21
Руссийон
21
Руссийон
30
Клаус
7
Брекало
27
Са
27
Са
7
Брекало
27
Арнольд
31
Герхардт
31
Герхардт
27
Арнольд
Остались в запасе
Кукеси
Вольфсбург
90
Годберг Купер
ЦФ
0
E. Gavazaj
ЦФ
4
Bruno Lulaj
ЦФ
15
Blerim Kotobelli
ЦФ
12
Dashamir Xhika
ЦФ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Павао Перван
ВР
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
90
Годберг Купер
ЦФ
0
E. Gavazaj
ЦФ
4
Bruno Lulaj
ЦФ
15
Blerim Kotobelli
ЦФ
12
Dashamir Xhika
ЦФ
Остались в запасе
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Павао Перван
ВР
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Кукеси - Вольфсбург
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Кукеси
Лига Европы, 2 раунд
Кукеси
0 : 4
17.09.2020
Вольфсбург
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
2 : 1
27.08.2020
Славия С
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
1 : 1
18.07.2019
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Дебрецен
3 : 0
11.07.2019
Кукеси
Лига Европы, 3 раунд
Кукеси
2 : 0
16.08.2018
Торпедо
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Зекир Имери
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