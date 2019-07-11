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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дебрецен - Кукеси
Дебрецен - Кукеси: обзор матча 11 июля 2019
Дебрецен
11.07.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Кукеси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дебрецен - Кукеси
73'
Желтая карточка
Б. Мусолли
Начало матча
Статистика матча Дебрецен - Кукеси
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Дебрецен
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Дебрецен
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18.10.2026
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10.10.2026
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Лига Европы, 2 раунд
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0 : 4
17.09.2020
Вольфсбург
Лига Европы, 1 раунд
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2 : 1
27.08.2020
Славия С
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
1 : 1
18.07.2019
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Дебрецен
3 : 0
11.07.2019
Кукеси
Лига Европы, 3 раунд
Кукеси
2 : 0
16.08.2018
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Олаха Габора
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