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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Урал (мол)
ЦСКА (мол) - Урал (мол): обзор матча 16 октября 2015
ЦСКА (мол)
16.10.2015, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
2 : 0
Завершен
Урал (мол)
66'
Н. Дергачев
71'
Н. Дергачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Урал (мол)
88'
Замена
И. Корелин
️️️️
А. Щербаков
88'
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
Д. Фомин
78'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
А. Горбанец
76'
Замена
Е. Шумихин
️️️️
С. Серченков
75'
Желтая карточка
Д. Фомин
ГОЛ! 2:0!
Н. Дергачев
71'
68'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Н. Дурандин
Замена
С. Князев
️️️️
Д. Соколов
66'
ГОЛ! 1:0!
Н. Дергачев
66'
58'
Замена
М. Филиппов
️️️️
Д. Билоног
Замена
Н. Дергачев
️️️️
Т. Жамалетдинов
57'
Замена
Д. Соколов
️️️️
А. Эктов
50'
Желтая карточка
Н. Чернов
48'
Замена
И. Зуев
️️️️
И. Ферапонтов
46'
Замена
Н. Касаткин
️️️️
М. Соловьев
46'
Замена
А. Николаеш
️️️️
Д. Глухов
46'
Желтая карточка
А. Эктов
41'
30'
Желтая карточка
С. Серченков
Желтая карточка
Д. Глухов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
67
Денис Глухов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
23
Артем Вакурин
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
32
Андрей Горбанец
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
81
Никита Дурандин
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
24
Дмитрий Соколов
ЦП
74
Савва Князев
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
71
Илья Зуев
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-3-2-1
1
Помазун
19
Кривулькин
99
Алибеков
23
Чернов
15
Эктов
67
Глухов
72
Гордюшенко
11
Макаров
90
Соловьев
75
Ферапонтов
75
Жамалетдинов
3-2-3-2
13
Тимофеев
17
Фомин
23
Вакурин
4
Дрожалкин
32
Дорожинский
15
Князев
8
Серченков
32
Горбанец
9
Билоног
81
Дурандин
90
Щербаков
75
Ферапонтов
71
Зуев
71
Зуев
75
Ферапонтов
15
Эктов
24
Соколов
24
Соколов
15
Эктов
75
Жамалетдинов
11
Дергачев
11
Дергачев
75
Жамалетдинов
90
Соловьев
10
Касаткин
10
Касаткин
90
Соловьев
Соколов
74
Князев
74
Князев
Соколов
67
Глухов
51
Николаеш
51
Николаеш
67
Глухов
17
Фомин
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
17
Фомин
90
Щербаков
36
Корелин
36
Корелин
90
Щербаков
9
Билоног
42
Филиппов
42
Филиппов
9
Билоног
8
Серченков
55
Шумихин
55
Шумихин
8
Серченков
32
Горбанец
17
Валиахметов
17
Валиахметов
32
Горбанец
81
Дурандин
10
Юсупов
10
Юсупов
81
Дурандин
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Урал (мол)
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
97
Александр Шубин
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
98
Павел Овчинников
ВР
Остались в запасе
97
Александр Шубин
ВР
4
Данил Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Урал (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
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Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
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3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чембулатов
(Кострома)
Стадион:
Октябрь
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