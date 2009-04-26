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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Металлург
Металлист - Металлург: обзор матча 26 апреля 2009
Металлист
26.04.2009, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 25 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
64'
М. Обрадович
83'
А. Годин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Металлург
Замена
А. Семененко
️️️️
Н. Василевич
ГОЛ! 1:1!
А. Годин
Замена
А. Нестеров
️️️️
В. Вернидуб
Желтая карточка
С. Рудыка
ГОЛ! 1:0!
М. Обрадович
Замена
Зезето
️️️️
Эдмар
11'
Желтая карточка
Н. Василевич
Замена
В. Слюсар
️️️️
Х. Майдана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
(К)
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
0
Вальтер Асеведо
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Металлург
12
Виталий Постранский
ВР
3
Никола Василевич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Силюк
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
11
Алексей Годин
(К)
ЦП
Главный тренер
Олег Лутков
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
15
Валентин Слюсар
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
25
Зезето
ЦФ
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
7
Артем Семененко
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
3-2-3-1-1
29
Горяинов
26
Обрадович
18
Гуйе
37
Бордиян
2
Майдана
25
Семочко
0
Асеведо
8
Эдмар
78
Валяев
16
Олейник
32
Девич
3-3-3
12
Постранский
14
Полевой
4
Тейку
19
Невмывака
3
Василевич
27
Степаненко
15
Вернидуб
5
Силюк
10
Калонас
11
Годин
8
Эдмар
25
Зезето
25
Зезето
8
Эдмар
2
Майдана
15
Слюсар
15
Слюсар
2
Майдана
15
Вернидуб
5
Нестеров
5
Нестеров
15
Вернидуб
3
Василевич
7
Семененко
7
Семененко
3
Василевич
9
Рудыка
9
Рудыка
Остались в запасе
Металлист
Металлург
23
Игорь Бажан
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
77
Андрей Конюшенко
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
Остались в запасе
35
Владимир Жук
ВР
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Металлист - Металлург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Помощники судьи:
Литвинов Геннадий
Свистун Анатолий
Стадион:
ОСК Металлист
Посещаемость:
6500 из 38685 зрителей (16%)
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2025.04.21 18:07
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Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
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Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
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