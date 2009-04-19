Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Шахтер
Металлург - Шахтер: обзор матча 19 апреля 2009
Металлург
19.04.2009, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 24 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
15'
А. Гладкий
54'
Т. Хюбшман
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Шахтер
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
В. Димитров
Желтая карточка
К. Макридис
Замена
А. Гай
️️️️
М. Левандовски
Замена
М. Морено
️️️️
А. Гладкий
Замена
В. Корытько
️️️️
А. Аракелян
Замена
Жадсон
️️️️
Фернандиньо
ГОЛ! 0:2!
Т. Хюбшман
Пас отдал
А. Гладкий
Замена
С. Ткаченко
️️️️
С. Шищенко
Замена
️️️️
А. Воловик
Желтая карточка
В. Чечер
Желтая карточка
А. Сытник
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Гладкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
0
Арарат Аракелян
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Велизар Димитров
АП
9
Александр Сытник
ЦФ
0
Сергей Шищенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Сергей Ткаченко
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
39
Санни Кингсли
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
4-1-2-2
81
Дишленкович
9
Шина
4
Воловик
44
Чечер
28
Мариу Сержиу
0
Аракелян
18
Димитров
13
Макридис
0
Шищенко
9
Сытник
4-3-2-1
30
Пятов
33
Срна
19
Чигринский
32
Ищенко
13
Шевчук
3
Хюбшман
18
Левандовски
5
Фернандиньо
77
Илсиньо
10
Виллиан
20
Гладкий
0
Шищенко
13
Ткаченко
13
Ткаченко
0
Шищенко
0
Аракелян
10
Корытько
10
Корытько
0
Аракелян
18
Левандовски
19
Гай
19
Гай
18
Левандовски
5
Фернандиньо
10
Жадсон
10
Жадсон
5
Фернандиньо
20
Гладкий
9
Морено
9
Морено
20
Гладкий
Остались в запасе
Металлург
Шахтер
10
Дмитрий Воробьев
ВР
10
Джордже Лазич
ЦП
39
Санни Кингсли
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
10
Джордже Лазич
ЦП
39
Санни Кингсли
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлург - Шахтер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Помощники судьи:
Ольшанецкий Василий
Свистун Анатолий
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+