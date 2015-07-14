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Скендербеу - Крузейдерс
Скендербеу - Крузейдерс: обзор матча 14 июля 2015
Скендербеу
14.07.2015, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
4 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Крузейдерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Скендербеу - Крузейдерс
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0
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0
0
Матчи команд
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Данганнон Свифтс
- : -
21.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Каррик Рейнджерс
1 : 1
13.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Бангор
1 : 0
07.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Лимавади Юнайтед
1 : 4
31.10.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Крузейдерс
0 : 5
24.10.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Баллимина Юнайтед
2 : 1
17.10.2026
Крузейдерс
Информация о матче
Стадион:
Шкендербеу
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Скендербеу
Крузейдерс
Роша – приоритетная цель «Крузейро» в 2019 году
2018.09.30 12:37
6
Сотрудников УЕФА грозились убить из-за расследования в отношении «Скендербеу»
2018.02.16 20:31
1
«Скендербеу» на 10 лет остранен от еврокубков за договорные матчи
2018.02.16 17:29
13
Лига Европы. Киевское «Динамо» разгромило «Партизан»
2017.12.07 23:03
Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Скендербеу»
2017.11.24 01:17
1
Сотрудников УЕФА грозились убить из-за расследования в отношении «Скендербеу»
2018.02.16 20:31
1
«Скендербеу» на 10 лет остранен от еврокубков за договорные матчи
2018.02.16 17:29
13
Лига Европы. Киевское «Динамо» разгромило «Партизан»
2017.12.07 23:03
Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Скендербеу»
2017.11.24 01:17
1
Лига Европы. Киевское «Динамо» победило «Янг Бойз», гол Тошича помог «Партизану» обыграть «Скедербеу»
2017.11.02 22:55
1
Роша – приоритетная цель «Крузейро» в 2019 году
2018.09.30 12:37
6
Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста
2017.07.01 12:38
4
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