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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Тосно
Зенит-2 - Тосно: обзор матча 15 ноября 2015
Зенит-2
15.11.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
2 : 1
Завершен
Тосно
26'
Д. Ткачук
90+3'
П. Долгов
61'
Д. Прошин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Тосно
ГОЛ! 2:1!
П. Долгов
90'
+3
90'
+1
Вторая желтая
Д. Прошин
87'
Красная карточка
А. Бочков
Замена
А. Вяткин
️️️️
А. Попов
82'
78'
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Астафьев
Замена
М. Палиенко
️️️️
К. Зырянов
74'
Желтая карточка
Д. Ткачук
66'
65'
Желтая карточка
Д. Прошин
Замена
П. Долгов
️️️️
П. Киреенко
64'
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Прошин
59'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
С. Причиненко
28'
Желтая карточка
Г. Чиркин
ГОЛ! 1:0!
Д. Ткачук
26'
25'
Желтая карточка
М. Ковальчик
19'
Желтая карточка
А. Аравин
17'
Желтая карточка
М. Астафьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Владислав Радимов
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
14
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Зенит-2
29
Михаил Мжельский
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
91
Данила Ящук
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Тосно
1
Евгений Кобозев
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Денис Лаптев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
3-1-3-3
23
Бабурин
4
Васильев
58
Зуев
55
Лобов
79
Троянов
94
Евсеев
18
Зырянов
22
Иванов
31
Ткачук
13
Киреенко
18
Попов
3-1-5-1
1
Байчора
5
Ковальчик
40
Тимошин
2
Аравин
25
Бочков
4
Астафьев
14
Прошин
8
Чиркин
3
Тетрашвили
23
Причиненко
72
Голышев
18
Попов
55
Вяткин
55
Вяткин
18
Попов
18
Зырянов
99
Палиенко
99
Палиенко
18
Зырянов
13
Киреенко
91
Долгов
91
Долгов
13
Киреенко
23
Причиненко
10
Лаптев
10
Лаптев
23
Причиненко
4
Астафьев
98
Ильин
98
Ильин
4
Астафьев
Остались в запасе
Зенит-2
Тосно
91
Данила Ящук
ЦП
29
Михаил Мжельский
ВР
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
1
Евгений Кобозев
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
91
Данила Ящук
ЦП
29
Михаил Мжельский
ВР
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Зенит-2 - Тосно
1
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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0 : 1
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0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
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0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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