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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Ворскла
Шахтер - Ворскла: обзор матча 22 марта 2009
Шахтер
22.03.2009, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 21 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
49'
Д. Срна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Ворскла
Желтая карточка
Жадсон
Замена
Н. Кастильо
️️️️
Е. Селезнев
Замена
Жадсон
️️️️
Илсиньо
Замена
А. Гладкий
️️️️
М. Морено
Замена
Р. Локтионов
️️️️
А. Янузи
ГОЛ! 1:0!
Д. Срна
Желтая карточка
А. Чижов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
1
Сергей Долганский
(К)
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
0
Филип Деспотовски
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
10
Жадсон
АП
11
Нери Кастильо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
3
Денис Главина
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
18
Роман Локтионов
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
4-2-2-2
30
Пятов
15
Рац
19
Чигринский
33
Чижов
33
Срна
3
Хюбшман
19
Гай
10
Виллиан
77
Илсиньо
9
Морено
11
Селезнев
3-2-3-1
1
Долганский
65
Бойко
17
Чеснаков
4
Даллку
15
Кулаков
6
Цурри
32
Красноперов
0
Деспотовски
7
Есин
9
Янузи
11
Селезнев
11
Кастильо
11
Кастильо
11
Селезнев
77
Илсиньо
10
Жадсон
10
Жадсон
77
Илсиньо
9
Морено
20
Гладкий
20
Гладкий
9
Морено
9
Янузи
18
Локтионов
18
Локтионов
9
Янузи
Остались в запасе
Шахтер
Ворскла
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
3
Денис Главина
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Остались в запасе
3
Денис Главина
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Шахтер - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Ищенко
(Киев)
Помощники судьи:
Эдуард Карапетян (Тернополь) и Николай Левко (Черновцы).
Стадион:
Шахтер
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