Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Шахтер
Мариуполь - Шахтер: обзор матча 02 марта 2009
Мариуполь
02.03.2009, понедельник, 20:00
Чемпионат Украины, 18 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
52'
Н. Кашевский
22'
А. Гай
81'
Д. Срна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Шахтер
Замена
П. Беганский
️️️️
А. Сытник
ГОЛ! 1:2!
Д. Срна
Желтая карточка
Д. Воробей
Замена
М. Морено
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
А. Савин
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Илсиньо
ГОЛ! 1:1!
Н. Кашевский
Пас отдал
Д. Воробей
Замена
А. Чижов
️️️️
Н. Ищенко
Желтая карточка
П. Кирильчик
ГОЛ! 0:1!
А. Гай
Пас отдал
В. Шевчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
99
Игорь Шуховцев
(К)
ВР
35
Руслан Соляник
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
2
Валентин Нефедов
ЦП
0
Александр Сытник
ЦП
58
Дмитрий Воробей
ЦП
0
Северино Лима
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Ищенко
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мариуполь
37
Андрей Глущенко
ВР
2
Эрик Камдем
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
0
Павел Беганский
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
3-2-3-2
99
Шуховцев
6
Кирильчик
24
Чучман
6
Кашевский
35
Соляник
14
Савин
2
Нефедов
0
Сытник
58
Воробей
11
Кривошеенко
0
Лима
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
32
Ищенко
13
Шевчук
3
Хюбшман
19
Гай
77
Илсиньо
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
0
Сытник
0
Беганский
0
Беганский
0
Сытник
32
Ищенко
33
Чижов
33
Чижов
32
Ищенко
77
Илсиньо
11
Селезнев
11
Селезнев
77
Илсиньо
4
Адриано
9
Морено
9
Морено
4
Адриано
Остались в запасе
Мариуполь
Шахтер
2
Эрик Камдем
ЦЗ
37
Андрей Глущенко
ВР
4
Вадим Мельник
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ищенко
12
Рустам Худжамов
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
2
Эрик Камдем
ЦЗ
37
Андрей Глущенко
ВР
4
Вадим Мельник
ЦЗ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
Главный тренер
Александр Ищенко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Мариуполь - Шахтер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
Все
Мариуполь
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+