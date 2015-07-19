Ростов - Ахмат

Терек, как и Спартак начал неудачно, а ведь команды за Европу бороться собираются...
|26 тур
|2 мая, суббота
|19:00
|Ростов
|0:1
|Ахмат
|9 тур
|28 сентября, воскресенье
|21:00
|Ахмат
|2:1
|Ростов
|25 тур
|22 апреля, понедельник
|19:00
|Ростов
|0:3
|Ахмат
|11 тур
|5 октября, пятница
|19:00
|Ахмат
|2:1
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|5
|5
|51:25
|+26
|65
|2.
|Ростов
|30
|19
|6
|5
|41:20
|+21
|63
|3.
|Зенит
|30
|17
|8
|5
|61:32
|+29
|59
|4.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|54:25
|+29
|56
|5.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|48:39
|+9
|50
|6.
|Локомотив
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|7.
|Ахмат
|30
|11
|11
|8
|35:30
|+5
|44
|8.
|Урал
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|9.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|19:31
|-12
|35
|10.
|Рубин
|30
|9
|6
|15
|33:39
|-6
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|10
|13
|22:33
|-11
|31
|12.
|Уфа
|30
|6
|9
|15
|25:44
|-19
|27
|13.
|Анжи
|30
|6
|8
|16
|28:50
|-22
|26
|14.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|5
|11
|14
|34:44
|-10
|26
|15.
|Динамо М
|30
|5
|10
|15
|25:47
|-22
|25
|16.
|Мордовия
|30
|4
|12
|14
|30:50
|-20
|24
Терек, как и Спартак начал неудачно, а ведь команды за Европу бороться собираются...
Матч хороший получился!
Они там чо? Дизайн обмывали что аж солями убились?)
Бомбардир даже матчи чемпионаты России не освещает, где трансляция? Ужас просто, соккер себе такого не позволял, за месяц все испортить умудрились...
ГООЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!
Гол, Лебеденко сравнял!
Ростов сразу 2-х зайцев убил подписал Мусу Думбию ахахахаахахахахахахах
С такой игрой Тереку светит судьба Анжи..
уж гюрзу не переиграл