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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Помощники:
Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Материалы

Ростов - Ахмат

18.07.2015, Суббота, 21:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Россия. Премьер-лига, 1 тур Ростов - Ахмат Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 19:00 Ростов 0:1 Ахмат
9 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 17:00 Ахмат 3:0 Ростов
1 тур
15 июля, понедельник 20:00 Ростов 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Ростов 0:3 Ахмат
11 тур
5 октября, пятница 19:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
18 апреля, четверг 18:00 Ростов 0:0
(4:3)п		 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
41 тур
27 апреля, пятница 19:30 Ростов 1:1 Ахмат
35 тур
17 марта, суббота 16:30 Ахмат 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 20:30 Ахмат 1:1 Ростов
6 тур
23 апреля, суббота 16:15 Ростов 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
6 августа, пятница 21:00 Ростов 1:0 Ахмат
2 тур
20 марта, суббота 14:15 Ахмат 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Ахмат 1:3 Ростов
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Ростов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
15 октября, суббота 00:00 Ахмат 2:3 Ростов
11 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Ростов 1:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 18 июля 2015, 22:52

    Терек, как и Спартак начал неудачно, а ведь команды за Европу бороться собираются...

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    Рейтинг: +631

    mat73 18 июля 2015, 22:51

    Эт у всех на соккеровском онлайне текста трансляции нет?

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 > mat73 18 июля 2015, 22:53

    у всех, этот матч решили вообще не освещать...

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 18 июля 2015, 22:49

    Матч хороший получился!

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    Рейтинг: +19

    Crooclin 18 июля 2015, 22:46

    Они там чо? Дизайн обмывали что аж солями убились?)

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 18 июля 2015, 22:40

    Бомбардир даже матчи чемпионаты России не освещает, где трансляция? Ужас просто, соккер себе такого не позволял, за месяц все испортить умудрились...

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    Рейтинг: +80

    ФК Терек_Ман Сити 18 июля 2015, 22:36

    ГООЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 18 июля 2015, 22:29

    Гол, Лебеденко сравнял!

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    Рейтинг: +51

    adeptch 18 июля 2015, 22:26

    Ростов сразу 2-х зайцев убил подписал Мусу Думбию ахахахаахахахахахахах

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    Рейтинг: +92

    taben 18 июля 2015, 22:24

    С такой игрой Тереку светит судьба Анжи..

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    Рейтинг: +2898

    фанат джигурды 18 июля 2015, 22:24

    уж гюрзу не переиграл

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