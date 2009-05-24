Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Ювентус
Сиена - Ювентус: обзор матча 24 мая 2009
Сиена
24.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 3
Завершен
Ювентус
18'
А. Дель Пьеро
37'
К. Маркизио
89'
А. Дель Пьеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Ювентус
ГОЛ! 0:3!
А. Дель Пьеро
ГОЛ! 0:2!
К. Маркизио
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Дель Пьеро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Сиена
12
Эмануэле Манитта
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
21
Лоренцо Дель Прете
ПЗ
0
Дуглас Пакер
ЦП
0
Антонио Дзито
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
3-4-1-2
23
Курчи
13
Россеттини
0
Фиканья
90
Портанова
21
Росси
10
Коппола
8
Вергассола
14
Галлоппа
20
Яролим
16
Калайо
7
Маккароне
4-4-2
1
Буффон
11
Зебина
14
Кьеллини
6
Легротталье
29
Де Челье
45
Каморанези
14
Дзанетти
10
Маркизио
11
Недвед
19
Яквинта
10
Дель Пьеро
Остались в запасе
Сиена
Ювентус
0
Дуглас Пакер
ЦП
0
Антонио Дзито
ЦП
12
Эмануэле Манитта
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
21
Лоренцо Дель Прете
ПЗ
5
Пол Кодря
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
13
Александр Маннингер
ВР
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
0
Дуглас Пакер
ЦП
0
Антонио Дзито
ЦП
12
Эмануэле Манитта
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
21
Лоренцо Дель Прете
ПЗ
5
Пол Кодря
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Сиена - Ювентус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Сиена
Ювентус
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+