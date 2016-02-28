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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 28 февраля 2016
Лион
28.02.2016, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
13'
М. Корне
45+2'
С. Дардер
51'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - ПСЖ
89'
Желтая карточка
Л. Моура
Замена
З. Лабиди
️️️️
С. Дардер
88'
Замена
Б. Коне
️️️️
М. Корне
84'
78'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Рабьо
Замена
О. Кеман
️️️️
Рафаэл
75'
75'
Желтая карточка
А. Рабьо
Желтая карточка
Рафаэл
73'
Желтая карточка
Д. Ферри
72'
63'
Желтая карточка
Э. Кавани
58'
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
51'
ГОЛ! 2:1!
Л. Моура
ГОЛ! 2:0!
С. Дардер
Пас отдал
Рафаэл
45'
+2
45'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Б. Стамбули
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
43'
23'
Желтая карточка
Т. Мотта
ГОЛ! 1:0!
М. Корне
Пас отдал
А. Ляказетт
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
18
Закария Лабиди
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лопеш
12
Бедимо
2
Янга-Мбива
21
Морель
2
Рафаэл
25
Гоналон
18
Геззаль
10
Дардер
4
Ферри
70
Корне
91
Ляказетт
4-1-2-1-2
1
Трапп
9
ван дер Вил
3
Силва
4
Луис
17
Максвелл
21
Стамбули
14
Рабьо
8
Мотта
7
Моура
10
Кавани
11
Ибрагимович
10
Дардер
18
Лабиди
18
Лабиди
10
Дардер
2
Рафаэл
8
Кеман
8
Кеман
2
Рафаэл
70
Корне
26
Коне
26
Коне
70
Корне
14
Рабьо
8
Матюиди
8
Матюиди
14
Рабьо
21
Стамбули
15
Пасторе
15
Пасторе
21
Стамбули
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
16
Матье Горжелен
ВР
6
Геида Фофана
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
6
Геида Фофана
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Лион - ПСЖ
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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