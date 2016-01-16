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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - ПСЖ
Тулуза - ПСЖ: обзор матча 16 января 2016
Тулуза
16.01.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
74'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - ПСЖ
Замена
Ф. Мубандже
️️️️
В. Матеус
86'
Замена
А. Пешич
️️️️
О. Трехо
80'
Замена
А. Регаттен
️️️️
М. Брейтуэйт
80'
78'
Замена
М. Верратти
️️️️
Б. Стамбули
74'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Д. Луис
Желтая карточка
Ж. Акпа-Акпро
73'
61'
Замена
Г. ван дер Вил
️️️️
Маркиньос
19'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Х. Пасторе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
7
Сомалья
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
4-2-1-3
40
Лафон
6
Диоп
25
Спайич
32
Тиссеран
2
Матеус
7
Сомалья
3
Думбия
8
Трехо
22
Брейтуэйт
26
Акпа-Акпро
10
Бен-Йеддер
4-1-2-2-1
1
Трапп
92
Орье
4
Луис
5
Маркиньос
17
Максвелл
21
Стамбули
8
Мотта
8
Матюиди
7
Моура
15
Пасторе
11
Ибрагимович
2
Матеус
29
Мубандже
29
Мубандже
2
Матеус
22
Брейтуэйт
17
Регаттен
17
Регаттен
22
Брейтуэйт
8
Трехо
8
Пешич
8
Пешич
8
Трехо
5
Маркиньос
9
ван дер Вил
9
ван дер Вил
5
Маркиньос
21
Стамбули
6
Верратти
6
Верратти
21
Стамбули
15
Пасторе
10
Кавани
10
Кавани
15
Пасторе
Остались в запасе
Тулуза
ПСЖ
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Тулуза - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
Спорт 1
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