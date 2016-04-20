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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 20 апреля 2016
Манчестер Юнайтед
20.04.2016, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
4'
Д. Делэйни (АГ)
55'
М. Дармиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Замена
М. Феллайни
️️️️
У. Руни
78'
75'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Э. Адебайор
Замена
А. Эррера
️️️️
Д. Лингард
73'
66'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Й. Кабай
Замена
М. Депай
️️️️
М. Рэшфорд
64'
Желтая карточка
М. Дармиан
62'
60'
Замена
Д. Матч
️️️️
Л. Чхун-Ен
ГОЛ! 2:0!
М. Дармиан
55'
43'
Желтая карточка
П. Суаре
6'
Желтая карточка
М. Келли
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Делэйни
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
20
Бакари Сако
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
36
Люк Дрехер
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
3-1-1-3-2
43
Де Хеа
17
Блинд
6
Смоллинг
36
Дармиан
14
Шнейдерлен
25
Валенсия
77
Лингард
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
32
Руни
4-4-1-1
1
Сперони
16
Келли
5
Мариаппа
17
Делэйни
27
Суаре
15
Йединак
72
Ли Чхун-Ен
29
Кабай
20
Сако
10
Заа
25
Адебайор
32
Руни
25
Феллайни
25
Феллайни
32
Руни
77
Лингард
21
Эррера
21
Эррера
77
Лингард
9
Рэшфорд
10
Депай
10
Депай
9
Рэшфорд
29
Кабай
11
МакАртур
11
МакАртур
29
Кабай
72
Ли Чхун-Ен
77
Матч
77
Матч
72
Ли Чхун-Ен
25
Адебайор
13
Уикхэм
13
Уикхэм
25
Адебайор
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
36
Люк Дрехер
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
40
Джейсон Панчеон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Остались в запасе
36
Люк Дрехер
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
40
Джейсон Панчеон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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