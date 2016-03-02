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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Суонси
Арсенал - Суонси: обзор матча 02 марта 2016
Арсенал
02.03.2016, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
15'
Х. Кэмпбелл
33'
У. Раутледж
75'
Э. Уилльямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Суонси
90'
Замена
А. Ранхель
️️️️
А. Айю
78'
Желтая карточка
У. Раутледж
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Санчес
75'
75'
ГОЛ! 1:2!
Э. Уилльямс
71'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Л. Фер
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Х. Кэмпбелл
64'
45'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
К. Сун-Юн
40'
Желтая карточка
А. Айю
33'
ГОЛ! 1:1!
У. Раутледж
Пас отдал
Д. Корк
ГОЛ! 1:0!
Х. Кэмпбелл
Пас отдал
А. Санчес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Чех
18
Монреаль
4
Мертезакер
3
Паулиста
2
Бельерин
13
Коклен
21
Рэмзи
10
Озил
9
Жиру
10
Кэмпбелл
4
Санчес
4-1-2-2-1
22
Фабиански
26
Ноутон
3
Кингсли
5
Уилльямс
5
Амат
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
15
Раутледж
24
Айю
18
Гомис
4
Санчес
32
Уолкотт
32
Уолкотт
4
Санчес
10
Кэмпбелл
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Кэмпбелл
24
Айю
22
Ранхель
22
Ранхель
24
Айю
8
Фер
4
Фултон
4
Фултон
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
40
Ки Сун-Юн
Остались в запасе
Арсенал
Суонси
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Арсенал - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Игра HD
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