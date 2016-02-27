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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Сандерленд
Вест Хэм - Сандерленд: обзор матча 27 февраля 2016
Вест Хэм
27.02.2016, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
30'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сандерленд
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Нобл
82'
Желтая карточка
С. Бирам
71'
65'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Л. Каттермол
Замена
В. Мозес
️️️️
М. Ланзини
65'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Э. Эменике
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
39
Коллинс
21
Огбонна
3
Бирам
8
Куяте
16
Нобл
22
Ланзини
10
Пайет
18
Антонио
10
Эменике
3-3-1-3
1
Манноне
16
О'Ши
5
Коне
2
Йедлин
27
Кирхгофф
6
М'Вила
15
ван Анхолт
6
Каттермол
9
Дефо
14
Н'Дойе
10
Хазри
16
Нобл
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
16
Нобл
22
Ланзини
11
Мозес
11
Мозес
22
Ланзини
10
Эменике
9
Кэрролл
9
Кэрролл
10
Эменике
6
Каттермол
6
Родуэлл
6
Родуэлл
6
Каттермол
Остались в запасе
Вест Хэм
Сандерленд
12
Даррен Рэндольф
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Вест Хэм - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
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