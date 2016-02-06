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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Лестер
Манчестер Сити - Лестер: обзор матча 06 февраля 2016
Манчестер Сити
06.02.2016, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Лестер
87'
С. Агуэро
3'
Р. Хут
48'
Р. Марез
60'
Р. Хут
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Лестер
ГОЛ! 1:3!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Целина
87'
86'
Замена
Н. Дайер
️️️️
М. Олбрайтон
81'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
77'
Замена
Д. Грей
️️️️
Р. Марез
Замена
Б. Целина
️️️️
Д. Сильва
77'
Желтая карточка
Фернандо
72'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
69'
60'
ГОЛ! 0:3!
Р. Хут
Пас отдал
К. Фукс
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Ф. Делф
52'
Замена
Фернандо
️️️️
Я. Туре
52'
48'
ГОЛ! 0:2!
Р. Марез
Пас отдал
Н. Канте
46'
Желтая карточка
Д. Симпсон
36'
Желтая карточка
У. Морган
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хут
Пас отдал
Р. Марез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
(К)
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
(К)
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Ману Гарсия
АП
43
Берсант Целина
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
11
Коларов
2
Демичелис
30
Отаменди
5
Сабалета
42
Туре
5
Фернандиньо
18
Делф
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Агуэро
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
91
Канте
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
21
Сильва
43
Целина
43
Целина
21
Сильва
42
Туре
5
Фернандо
5
Фернандо
42
Туре
18
Делф
17
Ихеначо
17
Ихеначо
18
Делф
26
Марез
10
Грей
10
Грей
26
Марез
11
Олбрайтон
12
Дайер
12
Дайер
11
Олбрайтон
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лестер
5
Ману Гарсия
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Манчестер Сити - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD, Матч ТВ
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