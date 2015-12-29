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АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 29 декабря 2015
Лестер
29.12.2015, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Сити
Замена
Р. Де Лат
️️️️
М. Олбрайтон
90'
+3
90'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
89'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Р. Стерлинг
Желтая карточка
М. Олбрайтон
81'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Дринкуотер
80'
76'
Желтая карточка
Э. Мангала
75'
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Сильва
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Г. Инлер
69'
68'
Желтая карточка
А. Коларов
64'
Замена
В. Бони
️️️️
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
(К)
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
(К)
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
61
Джеймс Хорсфилд
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
88
Инлер
91
Канте
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
4-2-3-1
1
Харт
3
Санья
30
Отаменди
5
Мангала
11
Коларов
5
Фернандиньо
42
Туре
11
Де Брюйне
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
11
Олбрайтон
2
Де Лат
2
Де Лат
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
10
Кинг
10
Кинг
4
Дринкуотер
88
Инлер
11
Ульоа
11
Ульоа
88
Инлер
21
Сильва
16
Навас
16
Навас
21
Сильва
10
Агуэро
2
Бони
2
Бони
10
Агуэро
19
Стерлинг
17
Ихеначо
17
Ихеначо
19
Стерлинг
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
61
Джеймс Хорсфилд
ЦП
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
61
Джеймс Хорсфилд
ЦП
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Матч ТВ
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